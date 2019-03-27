Мать брошенной в квартире девочки оставила ее одну на три дня

Мать найденной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко оставила дочь одну на трое суток. Об этом на заседании Мосгорсуда заявила прокурор, сообщает «РИА Новости».

По ее словам, следователи опросили нескольких свидетелей, в том числе сожителя Геращенко Николаева. Тот сообщил, что с 7 по 10 марта женщина была с ним в его квартире. Кроме того, следствие рассмотрело видеозаписи с места проживания Геращенко, которые подтвердили, что в этот период женщины не было дома.

Девочку нашли в заваленной мусором квартире в одном из домов на Ленинградском шоссе 10 марта. Соседи вызвали спасателей, после того как услышали ее плач. Следствие выяснило, что у ребенка, помимо признаков анорексии, отсутствуют социальные навыки. Кроме того, на шее девочки обнаружили вросшее в кожу украшение.