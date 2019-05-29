Ушаков официально ушел с поста мэра Риги

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков официально покинул свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Последнее селфи в кресле мэра Риги. Выборы в Европарламент прошли и сегодня я ухожу с должности, на которой, благодаря поддержке рижан и команды, проработал 10 лет», — написал Ушаков.

Он поблагодарил за оказанную ему поддержку, а также добавил, что в ближайшее время будет выбран новый мэр.

«В суде я продолжу борьбу за то, чтобы доказать, что мое отстранение от должности было противоправным», — заключил Ушаков.

Порталу LSM он сказал, что возглавляемая им партия «Согласие» поддержит кандидата от альянса «Честь служить Риге!». Там для участия в выборах выдвинули Дайниса Турлайса. Выборы могут состояться 30 мая.