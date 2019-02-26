Мэр Риги Нил Ушаков собрался досрочно оставить свой пост

Возглавляющий с 2009 года латвийскую столицу мэр решил участвовать в выборах в Европарламент. В случае избрания Нил Ушаков покинет пост мэра Риги, в то время как срок его полномочий на этом посту истекает в 2021 году

Нил Ушаков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Нил Ушаков, занимающий пост мэра Риги, объявил о планах участвовать в выборах в Европарламент. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции, сообщает Delfi. На выборы в Европарламент Ушаков пойдет со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом.

«Против нас фактически ведется война. Не только против партии [Ушаков представляет социал-демократическую партию «Согласие»], против рижан. В сейме совершенно серьезно рассматривается идея лишить рижан привилегий, которые дает «карта рижанина». Единственное решение — защищать Ригу на уровне Европы. Я буду бороться, используя все инструменты», — аргументировал Ушаков свое решение.

В случае избрания в Европарламент он пообещал оставить пост мэра. Ушаков уточнил, что во второй половине мая возьмет отпуск, чтобы обеспечить «прозрачность процесса». Он заверил, что в Риге останется работать максимально профессиональная команда, которая сможет «поддерживать тот курс, которого Рига придерживается с 2009 года».

Ушаков является мэром Риги с 2009 года. С тех пор он еще дважды переизбирался на этот срок. Последний раз это было в 2017 году. Срок полномочий мэра Риги составляет четыре года.