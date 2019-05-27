Бывшего мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент. Он возглавил список партии «Согласие», следует из результатов данных Центризбиркома Латвии.

Партия Ушакова получила два мандата. Второй из них достанется бывшему вице-мэру Риги Андрису Америксу.

Нил Ушаков был мэром Риги с 2009 года. С тех пор он еще дважды переизбирался на этот пост. В феврале текущего года Ушаков смог избежать отставки на фоне расследования о взятках, в получении которых заподозрили сотрудников Рижской думы и муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme.

По версии следствия, предприятия из Польши и Чехии дали взятку в размере €800 тыс. за поставку в Ригу почти 200 автобусов и троллейбусов. В связи с этим расследованием у Ушакова дома прошли обыски. После этого политик заявлял о непричастности к каким-либо противоправным действиям.

Оппозиция потребовала его отставки, Рижская дума не поддержала это предложение. В апреле Ушаков был отправлен в отставку распоряжением министра. Поводом послужили претензии к работе городских властей.