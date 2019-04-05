Латвийский министр отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце своим распоряжением отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова. Поводом стали претензии к работе городских властей

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Сообщение об отставке Ушакова опубликовано в официальном издании Latvijas Vestnesis. В документе говорится о финансовых нарушениях, которые были допущены мэрией в последние несколько лет. По утверждению Пуце, часть документов, связанных с взаимоотношениями между городскими властями и транспортным предприятием, была подписана с нарушением необходимых процедур.

В соответствии с документом Ушаков может обжаловать решение о его отставке в течение 30 дней. Исполняющим обязанности мэра в это время спикер Рижской городской думы Олег Буров. Сам Ушаков получит мандат депутата.

Должность мэра Риги является выборной, однако по закону министр регионального развития может отправить его в отставку, если выявит нарушения в работе.

В конце февраля Ушаков допускал возможность своей добровольной отставки. Он объяснял это тем, что власти Латвии хотят отнять у жителей Риги различные привилегии. В этой связи мэр города заявлял о намерении избираться в Европарламент, чтобы из Страсбурга защищать интересы горожан.

В феврале Ушаков избежал отставки, которой требовала оппозиция после обысков в его доме и на рабочем месте. Следственные действия были связаны с делом о взятках, в получении которых подозревают сотрудников Рижской думы и муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme. По версии следствия, предприятия из Чехии и Польши дали взятку в размере €800 тыс. за поставку в Ригу почти 200 автобусов и троллейбусов. Сам Ушаков после обысков заявил о своей непричастности к каким-либо противоправным действиям. Оппозиция потребовала его отставки, Рижская дума не поддержала это предложение.