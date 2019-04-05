Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,41 -0,07 EUR Бирж. 73,42 -0,06 Brent 69,18 -0,63% USD Нал. 65,84 65,00 EUR Нал. 73,92 73,02 USD ЦБ 65,33 +0,16 EUR ЦБ 73,42 +0,25 EUR/USD 1,1231 +0,0008 BTC/USD Бирж. 4 994,24 +59,36 IMOEX 2 537,25 +0,07% RTSI 1 222,07 +0,17% DJIA 26 384,63 +0,64% Nasdaq 7 891,78 -0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Amazon $2 200 (+20,79%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Amazon $2 200 (+20,79%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 65,33 (+0,16) Quote, 04 апр, 12:36
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 73,42 (+0,25) Quote, 04 апр, 12:36
Ицхак Адизес: «Меняйтесь быстро или умирайте медленно» Pro, 10:22 Крупнейший производитель угля в России купил парк вагонов у Несиса Бизнес, 10:06 Глава Роструда назвал самые востребованные профессии Общество, 10:04 Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд Политика, 10:03 Власти Москвы назвали место похорон режиссера Данелии Общество, 09:57 Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами Политика, 09:44 Врачи назвали самые полезные и вредные супы Общество, 09:40 СМИ узнали об ограничении приема купюр в 5 тыс. руб. в банкоматах Финансы, 09:36 Саларьево и Коммунарка: сколько стоят коттеджи и квартиры в Новой Москве Недвижимость, 09:31  Как устроен уличный бизнес на «колесах»: все про фудтраки и автолавки РБК и ГАЗ, 09:15 Мик Джаггер перенес операцию на сердце Общество, 09:11 Росстат сообщил о доле обращающихся к экстрасенсам и гомеопатам россиян Общество, 09:00 Тонкий лед: семь скользких тем для рекламных кампаний Pro, 08:55 Российские корабли запустили ракеты на учениях в Черном море. Видео Политика, 08:53
Политика ,  
0 
Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков намерен обжаловать это решение в суде. Об этом он написал в своем Facebook.

«Совершенно очевидно, что я обращусь в суд. Я убежден в незаконности действий министра, который подписал это распоряжение, и она будет доказана в суде», — подчеркнул Ушаков.

Он добавил, что должность мэра Риги является выборной, и отправить в отставку его может только суд или избиратели.​

Глава Миносообщения Латвии Талис Линкайтс, в свою очередь, в эфире «900 минут» телеканала LNT заявил, что Ушаков был отстранен «заслуженно». Линкайтс отметил, что проблемы рижской транспортной инфраструктуры мэра «не заботили».

Ранее министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце своим распоряжением отстранил Ушакова от должности мэра Риги из-за претензий к работе городских властей.

Согласно законам Латвии, министр регионального развития может отправить главу города в отставку, если выявит нарушения в его работе.

Теги: отставка, Мэр, Рига, Нил Ушаков, иск в суд
Материалы по теме
Латвийский министр отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова
Политика
Мэр Риги Нил Ушаков собрался досрочно оставить свой пост
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter