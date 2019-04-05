Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков намерен обжаловать это решение в суде. Об этом он написал в своем Facebook.

«Совершенно очевидно, что я обращусь в суд. Я убежден в незаконности действий министра, который подписал это распоряжение, и она будет доказана в суде», — подчеркнул Ушаков.

Он добавил, что должность мэра Риги является выборной, и отправить в отставку его может только суд или избиратели.​

Глава Миносообщения Латвии Талис Линкайтс, в свою очередь, в эфире «900 минут» телеканала LNT заявил, что Ушаков был отстранен «заслуженно». Линкайтс отметил, что проблемы рижской транспортной инфраструктуры мэра «не заботили».

Ранее министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце своим распоряжением отстранил Ушакова от должности мэра Риги из-за претензий к работе городских властей.