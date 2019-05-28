Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН. Об этой операции он заявил, комментируя ход уголовного дела о госизмене против себя.

О том, что в 2014 году до Крыма не долетели украинские десантники, Владимир Замана рассказывал в марте 2018 года. По его словам, в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться». Также он говорил, что с января 2014 года в Крыму уже находилась разведрота 25-й бригады ВДВ, отправить на полуостров же планировали «четыре батальонные тактические группы аэромобильных войск и ВДВ, а также полки спецназа». По его словам, десант отправили на трех самолетах Ил-76 и 20 вертолетах.

Напомнив об этом, Замана во время брифинга переключился на дело о госизмене против себя. По его мнению, преследование могли инициировать бывший президент Петр Порошенко и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. «Скорее всего, заказчики — президент и секретарь СНБО, с которым у меня личный конфликт, напряженные отношения, и он заинтересован, чтобы бездействие во время аннексии Крыма перевести с себя на других», — заявил Замана на брифинге.

Замана стал главой Генштаба Вооруженных сил — командующим ВСУ в феврале 2012 года и был уволен с этого поста в феврале 2014 при президенте Викторе Януковиче. Летом того же года Порошенко уволил его с воинской службы.