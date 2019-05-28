Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,70 +0,24 EUR Бирж. 72,24 +0,12 Brent 69,89 +0,19% USD Нал. 65,24 64,24 EUR Нал. 72,91 71,76 USD ЦБ 64,54 +0,08 EUR ЦБ 72,17 -0,02 EUR/USD 1,1166 -0,0026 BTC/USD Бирж. 8 719,20 -76,40 IMOEX 2 609,78 -0,88% RTSI 1 271,15 -1,32% DJIA 25 348,30 -0,93% Nasdaq 7 605,76 -0,41%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Россети ₽1,2 (-3,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.08.19 Купить
Momo $50 (+80,31%) прогноз Jefferies к 04.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽75,32 (+4,27%) прогноз Альпари к 01.07.19 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+19,21%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Россети ₽1,2 (-3,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.08.19 Купить
Momo $50 (+80,31%) прогноз Jefferies к 04.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽75,32 (+4,27%) прогноз Альпари к 01.07.19 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+19,21%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 64,54 (+0,08) Quote, 13:02
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 72,17 (-0,02) Quote, 13:02
Зеленский совершит первый визит в качестве президента в Брюссель Политика, 23:24 Снято смартфоном: как довести предметную съемку до совершенства РБК Стиль и HUAWEI, 23:07 Захарова отреагировала на решение вернуть Саакашвили гражданство Украины Политика, 23:03 Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году Политика, 22:56 Украина сообщила о подготовке новой программы сотрудничества с МВФ Экономика, 22:34 Управлять личным капиталом: как оценить цели, затраты и риски РБК и Сбербанк Первый, 22:05 СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе Спорт, 22:04 ЦСКА обыграл «Зенит» в овертайме и вышел в финал Единой лиги ВТБ Спорт, 21:42 Новый секретарь СНБО сообщил о пропаже серверов с секретной информацией Политика, 21:39 Госдеп обвинил Россию в безрассудной эскалации конфликта в Сирии Политика, 21:26 США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира Экономика, 21:13 СМИ узнали о стягивании Сербией к границе с Косово бронетехники и авиации Политика, 20:55 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 20:40 Бывший гендиректор НТВ вложит ₽3,6 млрд в проект цифрового страхования Финансы, 20:40
Политика ,  
0 
Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН. Об этой операции он заявил, комментируя ход уголовного дела о госизмене против себя.

О том, что в 2014 году до Крыма не долетели украинские десантники, Владимир Замана рассказывал в марте 2018 года. По его словам, в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться». Также он говорил, что с января 2014 года в Крыму уже находилась разведрота 25-й бригады ВДВ, отправить на полуостров же планировали «четыре батальонные тактические группы аэромобильных войск и ВДВ, а также полки спецназа». По его словам, десант отправили на трех самолетах Ил-76 и 20 вертолетах.

Напомнив об этом, Замана во время брифинга переключился на дело о госизмене против себя. По его мнению, преследование могли инициировать бывший президент Петр Порошенко и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. «Скорее всего, заказчики — президент и секретарь СНБО, с которым у меня личный конфликт, напряженные отношения, и он заинтересован, чтобы бездействие во время аннексии Крыма перевести с себя на других», — заявил Замана на брифинге.

Политика
Порошенко назвал резолюцию ООН по Крыму шагом к «деоккупации» полуострова

Замана стал главой Генштаба Вооруженных сил — командующим ВСУ в феврале 2012 года и был уволен с этого поста в феврале 2014 при президенте Викторе Януковиче. Летом того же года Порошенко уволил его с воинской службы.

В феврале 2019-го Замана обвинили в госизмене. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, бывший глава Генштаба незаконно сократил 3 тыс. сотрудников военкоматов и отменил учет призывников. Кроме того, его действия привели к сокращению 17 тыс. человек и расформированию военных частей и объединений.

Замана арестовали, но 24 мая отменили ему меру пресечения в виде содержания под стражей и назначили новую в виде личного обязательства.

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года. Власти Украины не признают Крым российским и считают, что Россия оккупировала полуостров. В Кремле с этой позицией не согласны, президент Владимир Путин называл вопрос принадлежности Крыма исторически закрытым.

Теги: Крым, ВСУ, операция
Материалы по теме
Порошенко назвал резолюцию ООН по Крыму шагом к «деоккупации» полуострова
Политика
Украинский генерал рассказал об идеологической деоккупации Донбасса
Политика
Аваков приказал разработать план деоккупации Донбасса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter