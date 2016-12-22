Глава МВД Украины заявил о подготовке к «деоккупации» Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что МВД страны готовится к «деоккупации Донбасса». Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

По его словам, Киев рассматривает несколько вариантов развития сценария в регионе. «Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной», — приводятся в сообщении слова министра. По его словам, силы МВД — полиция и гвардия — сейчас ведут подготовку.

Аваков также выразил благодарность властям США за «четкую позицию в отношении российско-украинского конфликта и поддержку Украины».

Закон о «реинтеграции» Донбасса был подписан президентом Украины Петром Порошенко 20 февраля 2018 года. Согласно документу, отдельные районы Донецкой и Луганской областей, на которых действуют самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, названы оккупированными Россией, которая указана как «страна-агрессор». Москва также признается ответственной за нарушение прав человека в указанных районах. Все документы, выданные на территории ДНР и ЛНР, считаются Киевом недействительными, кроме справок о рождении и смерти. Также законом утвержден порядок въезда украинских граждан на «оккупированные территории», на границах которых созданы «зоны безопасности».