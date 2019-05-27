Мужчина ранил ножом четырех сотрудников ставропольской газеты КПРФ

Пострадали четверо сотрудников издания, с ними работают врачи, их жизням ничего не угрожает. Злоумышленника задержали, с ним работает полиция

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Неизвестный с ножом напал на сотрудников газеты «Родина», четыре человека пострадали, нападавший задержан, сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина», ранения получили четверо», — написал он.

Угрозы здоровью и жизни пострадавших журналистов нет, с ними работают врачи. Губернатор подчеркнул, что двух сотрудников газеты уже отпустили домой, по оставшимся двум решается вопрос о госпитализации.

«Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия», — заявил губернатор.

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