СМИ назвали тип сработавшей в Лионе бомбы

Взрывное устройство, сработавшее на пешеходной улице в центре французского Лиона, было в посылке, сообщает радиостанция BFM со ссылкой на источники. Эту информацию агентству AFP подтвердил представитель прокуратуры.

По словам собеседника агентства в полиции, посылка содержала винты, гвозди и болты и была размещена перед пекарней на пересечении улиц Виктора Гюго и Сала недалеко от площади Белькур. Об этом также пишет Le Parisiene со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщает BFM со ссылкой на данные префектуры региона Овернь — Рона — Альпы, куда входит Лион, пострадали 13 человек, том числе один ребенок. Ранее было известно о восьми раненых. В посольстве России во Франции РБК сообщили, что информации о пострадавших россиянах нет.

К расследованию взрыва подключился антитеррористический отдел прокуратуры Парижа.