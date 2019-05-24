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Amazon $2 200 (+20,61%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Общество ,  
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Появились фото и видео с места взрыва в центре Лиона

Префектура французского региона Овернь-Рон-Альп опубликовала фотографии с места взрыва на улице Виктора Гюго в центре Лиона, где пострадали восемь человек.

На кадрах видно, что место происшествия оцеплено, там находятся сотрудники полиции и экстренных служб.

Пользователи социальных сетей также опубликовали видео с места происшествия. 

Взрыв произошел в пятницу, 24 мая. В результате 13 человек получили  травмы, сообщили в префектуре. По данным телеканала BFM, среди пострадавших есть ребенок.

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Представитель прокуратуры заявил Agence France Presse, что взрывное устройство находилось в посылке. Источник газеты Le Parisien в полиции утверждает, что бомба была начинена болтами и винтами.

В российском посольстве заявили РБК что на данный момент не располагают данными о том, пострадали ли россияне в результате взрыва.

Теги: Лион, Франция, взрыв
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