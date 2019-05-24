Появились фото и видео с места взрыва в центре Лиона

Пользователи социальных сетей также опубликовали видео с места происшествия.

Взрыв произошел в пятницу, 24 мая. В результате 13 человек получили травмы, сообщили в префектуре. По данным телеканала BFM, среди пострадавших есть ребенок.

Представитель прокуратуры заявил Agence France Presse, что взрывное устройство находилось в посылке. Источник газеты Le Parisien в полиции утверждает, что бомба была начинена болтами и винтами.

В российском посольстве заявили РБК что на данный момент не располагают данными о том, пострадали ли россияне в результате взрыва.