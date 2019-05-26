Сенатор предостерег Киев от усиления санкций против России из-за моряков

Стремление новой украинской власти усилить антироссийские санкции может привести к неблагоприятным для Украины последствиям. Об этом РБК заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, решение Международного суда по морскому праву в отношении России является неправомерным, следовательно, о расширении санкций не может быть и речи.

«Юрисдикция морского суда ООН не распространяется на тот случай, который произошел с украинскими моряками в Керченском проливе. Дело в том, что украинские суда нарушили государственные границы Российской Федерации, причем те границы, которые существовали еще до возвращения Крыма в состав России. Поэтому говорить о том, что наши пограничники действовали неправомерно, не приходится. Украинские моряки совершили преступление и находятся под стражей, и давить на нас подобным образом [угрозами ввести новые санкции] бесполезно», — отметил он.