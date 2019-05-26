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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Сенатор предостерег Киев от усиления санкций против России из-за моряков

Стремление новой украинской власти усилить антироссийские санкции может привести к неблагоприятным для Украины последствиям. Об этом РБК заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, решение Международного суда по морскому праву в отношении России является неправомерным, следовательно, о расширении санкций не может быть и речи.

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«Юрисдикция морского суда ООН не распространяется на тот случай, который произошел с украинскими моряками в Керченском проливе. Дело в том, что украинские суда нарушили государственные границы Российской Федерации, причем те границы, которые существовали еще до возвращения Крыма в состав России. Поэтому говорить о том, что наши пограничники действовали неправомерно, не приходится. Украинские моряки совершили преступление и находятся под стражей, и давить на нас подобным образом [угрозами ввести новые санкции] бесполезно», — отметил он.

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Сенатор подчеркнул, что подобные инциденты регулируются внутренним законодательством страны, на территории которой произошло правонарушение.

Накануне Международный суд по морскому праву постановил, что Россия должна отпустить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года у Керченского пролива. Трибунал также обязал Москву вернуть три корабля ВМС Украины. В связи с этим МИД России заявил, что будет отстаивать свою позицию по этому спору.

Посольство США в Киеве и НАТО потребовали от России исполнить решение суда. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что если Москва проигнорирует постановление трибунала, то Украина будет требовать ввести против нее новые «гамбургские» санкции.

Теги: новости РБК, Владимир Джабаров, Украина, моряки
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