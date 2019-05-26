В МИД России ответили на угрозы Украины добиться «гамбургских» санкций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РБК слова посла Украины в Германии Андрея Мельника о планах потребовать ввести новые антироссийские санкции за невыполнение решения Международного суда по морскому праву.

«Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке», — заявила она.

Накануне Международный суд обязал Россию отпустить украинских моряков, задержанных в конце ноября возле Керченского пролива, а также вернуть украинские военные суда. При этом Россия не участвовала в заседании трибунала.

Российский МИД пообещал отстаивать свою позицию по ситуации с украинскими моряками. В частности, он заявил об отсутствии у суда юрисдикции на разрешение этого спора.