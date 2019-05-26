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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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В МИД России ответили на угрозы Украины добиться «гамбургских» санкций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РБК слова посла Украины в Германии Андрея Мельника о планах потребовать ввести новые антироссийские санкции за невыполнение решения Международного суда по морскому праву.

«Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке», — заявила она.

Накануне Международный суд обязал Россию отпустить украинских моряков, задержанных в конце ноября возле Керченского пролива, а также вернуть украинские военные суда. При этом Россия не участвовала в заседании трибунала.

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Российский МИД пообещал отстаивать свою позицию по ситуации с украинскими моряками. В частности, он заявил об отсутствии у суда юрисдикции на разрешение этого спора.

Впоследствии посол Андрей Мельник заявил, что Украина будет требовать от Германии ввести новые «гамбургские» санкции против России, если она откажется выполнять решение суда. Он также назвал постановление трибунала «дипломатической победой» и «козырем».

Теги: новости РБК, Мария Захарова, Украина
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Международный суд обязал Россию освободить украинских моряков
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