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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Конфликт в Азовском море ,  
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США и НАТО потребовали от России выполнить решение суда ООН по морякам

Посольство США в Киеве призвало Россию выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву (ITLOS) и освободить украинских моряков, которые были задержаны во время конфликта в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

С аналогичным требованием выступил и Североатлантический альянс, сообщил «РИА Новости» уполномоченный чиновник НАТО. «НАТО неоднократно давала понять, что нет никакого оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и военнослужащих», — заявил он.

Заседание суда ООН состоялось 25 мая в Гамбурге, российская сторона в нем не участвовала. Помимо освобождения моряков, международный трибунал обязал Россию вернуть Украине три военных судна, задержанных после инцидента у входа в Керченский пролив. Суд также призвал Киев и Москву не предпринимать действий, которые бы привели к обострению ситуации.

Политика
Международный суд обязал Россию освободить украинских моряков

МИД России, комментируя решение суда, заявил, что арбитраж не имеет «юрисдикции рассматривать данную ситуацию». По мнению ведомства, можно было избежать разбирательства по ситуации с украинскими моряками при соблюдении российского законодательства. Украинский президент Владимир Зеленский счел, что у Москвы появился шанс прекратить конфликт с Киевом в случае, если она выполнит решение суда.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

Как считает российская сторона, три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу» — не предупредив о маневрах, вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения. Корабли задержали и отбуксировали в порт Керчи, а моряков арестовали и поместили в московское СИЗО. Киев утверждает, что Москва знала о предстоящих маневрах и расценивает произошедшее как агрессию. Россия называет инцидент провокацией.

Теги: моряки, Посольство США
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