США и НАТО потребовали от России выполнить решение суда ООН по морякам

Посольство США в Киеве призвало Россию выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву (ITLOS) и освободить украинских моряков, которые были задержаны во время конфликта в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

С аналогичным требованием выступил и Североатлантический альянс, сообщил «РИА Новости» уполномоченный чиновник НАТО. «НАТО неоднократно давала понять, что нет никакого оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и военнослужащих», — заявил он.

Заседание суда ООН состоялось 25 мая в Гамбурге, российская сторона в нем не участвовала. Помимо освобождения моряков, международный трибунал обязал Россию вернуть Украине три военных судна, задержанных после инцидента у входа в Керченский пролив. Суд также призвал Киев и Москву не предпринимать действий, которые бы привели к обострению ситуации.

МИД России, комментируя решение суда, заявил, что арбитраж не имеет «юрисдикции рассматривать данную ситуацию». По мнению ведомства, можно было избежать разбирательства по ситуации с украинскими моряками при соблюдении российского законодательства. Украинский президент Владимир Зеленский счел, что у Москвы появился шанс прекратить конфликт с Киевом в случае, если она выполнит решение суда.