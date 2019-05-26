Французский депутат попросил МИД прекратить «антироссийскую истерию»

Депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар написал запрос на имя главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, в котором призвал положить конец «антироссийской истерии». Документ опубликован на сайте Национального собрания.

Он обратил внимание министра на выводы расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который пришел к выводу, что команда Дональда Трампа не была в сговоре с Россией в ходе выборов президента США в 2016 году.

Депутат добавил, что сговор с Трампом используется для обоснования санкций против России. «Разве не пришло время положить конец так называемой антироссийской истерии, этой системе санкций, которая еще больше ухудшила торговый баланс Франции?», — задался вопросом Эврар.

Он также полагает, что пришло время Франции взять инициативу и начать новый диалог с Россией, чтобы возобновить торговлю.