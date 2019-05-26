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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Политика ,  
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Пуск ракет КНДР не вызвал беспокойства у Трампа

Американский лидер Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что недавние ракетные пуски КНДР «встревожили некоторых его людей», но не обеспокоили его самого.

«Я уверен в том, что председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын] сдержит обещания, которые он мне дал», — написал президент США.

Трамп также добавил, что улыбнулся, когда узнал, что в КНДР назвали бывшего вице-президента США Джо Байдена «человеком с низким IQ и еще того хуже». «Возможно, это сигнал мне?» — заключил он.

22 мая Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало сообщение, в котором Байден был назван «слабоумным и лишенным элементарных человеческих качеств». До этого, как отмечал Newsweek, Байден во время выступления перед своими сторонниками в Филадельфии назвал Ким Чен Ына диктатором и тираном. ЦТАК подчеркнул, что высказывания бывшего вице-президента в адрес руководства КНДР — «недопустимая и серьезная политически мотивированная провокация».

Политика
Трамп отказался считать новые ракетные пуски КНДР «подрывом доверия» США

Власти КНДР с начала мая совершили несколько ракетных испытаний. О первых из них 4 мая сообщила Южная Корея. Позднее фотографии с учений, среди которых были снимки запуска ракеты оперативно-тактического комплекса, опубликовала главная газета Трудовой партии Северной Кореи. Через несколько дней южнокорейские военные сообщили о новых испытаниях КНДР: баллистические ракеты малой дальности были запущены в сторону Японии.

Трамп назвал действия Северной Кореи "очень стандартными вещами" и отказался считать их "подрывом доверия".

Теги: Дональд Трамп, КНДР, Джо Байден
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