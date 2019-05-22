КНДР сочла Байдена слабоумным из-за слов о Ким Чен Ыне

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,41 -0,12 EUR Бирж. 71,91 -0,15 Brent 71,89 -0,69% USD Нал. 65,08 63,84 EUR Нал. 72,70 71,12 USD ЦБ 64,54 +0,05 EUR ЦБ 71,97 +0 EUR/USD 1,1161 -0,0004 BTC/USD Бирж. 7 926,80 -19,20 IMOEX 2 616,53 +1,75% RTSI 1 279,12 +1,82% DJIA 25 877,33 +0,77% Nasdaq 7 785,72 +1,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Alcoa $35 (+42,68%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,15%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Alcoa $35 (+42,68%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,15%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 64,54 (+0,05) Quote, 21 мая, 12:14
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 71,97 (0) Quote, 21 мая, 12:14
В Джакарте шесть человек погибли в ходе столкновений с полицией Общество, 08:07 Как равнодушная к автомобилям молодежь разоряет концерны — Bloomberg Pro, 08:07 Власти в 1,5 раза увеличат число банков для работы с деньгами дольщиков Финансы, 08:00 КНДР сочла Байдена слабоумным из-за слов о Ким Чен Ыне Политика, 07:50 Куда инвестируют предприниматели, добившиеся успеха РБК и Сбербанк Первый, 07:30 «Торонто» сравнял счет с «Милуоки» в финале Восточной конференции НБА Спорт, 07:20 НАК опубликовало видео с места операции против боевиков в Кольчугино Общество, 07:08 В KPI для Кремля включили снижение протестов и рост патриотичной молодежи Политика, 07:00 Тарасенко вошел в историю «Сент-Луис Блюз» благодаря 30 голам в плей-офф Спорт, 06:43 Эволюция рекламы: какие технологии вы еще точно не используете в бизнесе РБК и МегаФон, 06:27 «Сент-Луис» впервые за 49 лет вышел в финал Кубка Стэнли Спорт, 06:24 Глава Минздрава Украины попросила ООН исключить Россию из Совбеза Политика, 06:10 SANA сообщило о шести пострадавших при обстреле Алеппо ракетами Общество, 05:20 Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под Владимиром Общество, 05:18
Политика ,  
0 
КНДР сочла Байдена слабоумным из-за слов о Ким Чен Ыне

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало бывшего вице-президента США Джо Байдена слабоумным из-за его высказываний в адрес северокорейских руководителей.

«Кандидат в президенты от Демократической партии во время своей предвыборной кампании разразился риторикой, оклеветавшей высшее руководство КНДР. То, что он сказал, — просто софизм слабоумного, лишенного элементарных человеческих качеств, не говоря уже о политических», — говорится в сообщении.

Политика
Трамп согласился с необходимостью расследовать связи Байдена с Китаем

В сообщении ЦТАК отмечается, что Демократическая партия США и американское общество также обвиняли его в вульгарных поступках и высказываниях в отношении женщин, а также осуждали за «бездумные высказывания». Агентство даже напомнило Байдену, что в университете он получил неудовлетворительную оценку за то, что использовал чужую статью в своей работе.

В КНДР подчеркнули, что его высказывания в адрес северокорейского руководства является «недопустимой и серьезной политически мотивированной провокацией». 

Политика
Объявивший о выдвижении Байден в опросе обошел Трампа по популярности

В конце апреля Байден объявил о планах участвовать в президентских выборах в 2020 году, надеяться добиться выдвижения своей кандидатуры Демократической партией. Бывший вице-президент участвовал в выборах главы государства в 1998 и 2008 годах. Согласно опросу, проведенному в апреле газетой The Hill и компанией Harris X, Байден обошел по популярности действующего президента-республиканца Дональда Трампа на 6%. 

Журнал Newsweek отмечает, что 18 мая Байден, выступая перед своими сторонниками в Филадельфии, назвал российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына диктатором. «Являемся ли мы нацией, которая принимает таких диктаторов и тиранов, как Путин и Ким Чен Ын?», — сказал он.

Теги: КНДР, Джо Байден, Ким Чен Ын
Материалы по теме
Бывший вице-президент США Байден заявил о намерении участвовать в выборах
Политика
Объявивший о выдвижении Байден в опросе обошел Трампа по популярности
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter