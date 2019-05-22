КНДР сочла Байдена слабоумным из-за слов о Ким Чен Ыне

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало бывшего вице-президента США Джо Байдена слабоумным из-за его высказываний в адрес северокорейских руководителей.

«Кандидат в президенты от Демократической партии во время своей предвыборной кампании разразился риторикой, оклеветавшей высшее руководство КНДР. То, что он сказал, — просто софизм слабоумного, лишенного элементарных человеческих качеств, не говоря уже о политических», — говорится в сообщении.

В сообщении ЦТАК отмечается, что Демократическая партия США и американское общество также обвиняли его в вульгарных поступках и высказываниях в отношении женщин, а также осуждали за «бездумные высказывания». Агентство даже напомнило Байдену, что в университете он получил неудовлетворительную оценку за то, что использовал чужую статью в своей работе.

В КНДР подчеркнули, что его высказывания в адрес северокорейского руководства является «недопустимой и серьезной политически мотивированной провокацией».