Куйвашев пообещал предложить новые места для храма в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные площадки для строительства храма Святой Великомученицы Екатерины. Об этом говорится в обращении Куйвашева, размещенном на сайте регионального правительства.

Как отметил глава региона, правительство намерено представить 20 мая перечень альтернативных площадок для строительства, в который включат не менее четырех потенциальных площадок.

«Есть разные точки зрения. И все они должны быть услышаны. Уже в понедельник — и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства храма», — говорится в заявлении Куйвашева.

По словам губернатора, список предлагаемых мест не будет исчерпывающим. Он также призвал граждан предложить свои варианты. «Потом — проведем опрос жителей. И сообща примем окончательное решение. Сделаем это — открыто», — добавил глава региона.

Как подчеркнул губернатор, строительство храма является благим делом, в связи с этим горожанам не стоит делать выбор между храмом и сквером.

Несанкционированные массовые протесты против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера на Октябрьской площади в центре города проходят в Екатеринбурге с 13 мая. Храм планируется возвести возле Свердловского театра драмы к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. На следующий день в ходе протестов между участниками митинга и сотрудниками ОМОНа произошли стычки, в результате которых было задержано более 20 человек, трое пострадали.

Как заявлял президент России Владимир Путин, в сложившейся ситуации необходимо учитывать мнение местных жителей. Также глава государства предложил провести опрос.