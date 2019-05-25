Десять человек пострадали при стрельбе возле бара в Нью-Джерси

Десять человек пострадали при стрельбе возле бара в Нью-Джерси

Стрельба произошла в баре в американском городе Трентон, штат Нью-Джерси. В результате пострадали десять человек, сообщает местный портал Trentonian со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в 00:25 по местному времени (07:15 мск) возле заведения Ramoneros Liquor & Bar. Представитель полиции рассказал, что ранения получили пять мужчин и пять женщин. Одному из пострадавших сделали экстренную операцию.

В ноябре 2018 года неизвестный мужчина устроил стрельбу в баре калифорнийского города Таузанд-Оукс, когда там проходила студенческая вечеринка. В результате погибли не менее 12 человек и еще более десяти человек пострадали. Стрелка также нашли мертвым.