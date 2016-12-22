Устроивший стрельбу в баре в Калифорнии мужчина найден мертвым
Общество, 13:46
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Устроивший стрельбу в баре в Калифорнии мужчина найден мертвым
Устроивший стрельбу в баре города Таузанд-Окс в Калифорнии мертв. Об этом сообщает Associated Press ссылкой на представителя шерифа округа Вентура. Обстоятельства его смерти не раскрываются.
По последним данным, в результате стрельбы пострадали 11 человек, в момент происшествия в заведении находились более ста человек, большинство из них — студенты. По словам очевидцев, мужчина произвел по меньшей мере 30 выстрелов.