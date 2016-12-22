Последствия нападения на бар в Калифорнии

В одном из баров Калифорнии произошла стрельба, жертвами которой стали 12 человек. Среди погибших — сам нападавший. Что происходит в городе Таузанд-Оукс после нападения — в фоторепортаже РБК
Нападение на бар Borderline Bar&Grill в городе Таузанд-Оукс произошло около полуночи по местному времени
В заведении было несколько сотен человек
По словам очевидцев, нападавший произвел не менее 30 выстрелов и что-то выкрикивал. Посетители стали разбегаться в панике
Пострадавшие вызвали полицию с ближайшей заправочной станции
На место прибыли полицейские, в том числе на вертолетах, а также сотрудники ФБР
Изначально сообщалось только о раненых, позже шериф округа Вентура Джефф Дин сообщил о 12 жертвах. Один из погибших — заместитель шерифа
Ранения разной степени тяжести получили более десяти человек