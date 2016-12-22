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Последствия нападения на бар в Калифорнии. Фоторепортаж
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Последствия нападения на бар в Калифорнии. Фоторепортаж
Общество, 14:37
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Последствия нападения на бар в Калифорнии

В одном из баров Калифорнии произошла стрельба, жертвами которой стали 12 человек. Среди погибших — сам нападавший. Что происходит в городе Таузанд-Оукс после нападения — в фоторепортаже РБК

Фото: Mike Nelson / EPA / ТАСС

Нападение на бар Borderline Bar&Grill в городе Таузанд-Оукс произошло около полуночи по местному времени

Фото: KABC via AP

В заведении было несколько сотен человек

Фото: Mike Nelson / EPA / ТАСС

По словам очевидцев, нападавший произвел не менее 30 выстрелов и что-то выкрикивал. Посетители стали разбегаться в панике

Фото: KABC via AP

Пострадавшие вызвали полицию с ближайшей заправочной станции

Фото: Mark J. Terrill / AP

На место прибыли полицейские, в том числе на вертолетах, а также сотрудники ФБР

Фото: Mike___Harris / Twitter

Изначально сообщалось только о раненых, позже шериф округа Вентура Джефф Дин сообщил о 12 жертвах. Один из погибших — заместитель шерифа

Фото: KABC via AP
В полиции заявили, что стрелок найдем мертвым. Обстоятельства его смерти не раскрываются
Фото: Mark J. Terrill / AP

Ранения разной степени тяжести получили более десяти человек

Теги: мультимедиа , стрельба , Калифорния
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В результате стрельбы в калифорнийском баре погибли 12 человек Общество
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