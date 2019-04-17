В США мужчина устроил стрельбу возле торгового центра

В американском городе Севьервилл, штат Теннесси, мужчина открыл стрельбу возле торгового центра, жертвой которой стал один человек. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, в результате стрельбы погибла 24-летняя женщина. Еще один человек получил ранения — им оказался 75-летний мужчина. Он был доставлен в больницу, о состоянии его здоровья не сообщается.

Позднее полицейские обнаружили на месте происшествия тело 21-летнего стрелка, который покончил с собой.

По версии правоохранительных органов, участники инцидента до стрельбы не были знакомы друг с другом. Полиция ведет расследование произошедшего.