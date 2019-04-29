В полиции рассказали подробности стрельбы в синагоге в Калифорнии

В полиции рассказали подробности стрельбы в синагоге в Калифорнии

Шериф округа Сан-Диего Билл Гор подтвердил, что 19-летний юноша по имени Джон Ирнест, открывший стрельбу из штурмовой винтовки в синагоге в американском городе Поуэй ( штат Калифорния), действовал в одиночку. Об этом говорится в заявлении полиции, опубликованном в Twitter.

В частности, шериф подтвердил, что в ходе расследования полиция не выявила доказательств, подтверждающих факт взаимодействия юноши в составе организованной группы.

«Мы думаем, что он действовал в одиночку, без посторонней помощи в совершении нападения», — говорится в заявлении Гора.

Он также отметил, что подозреваемому в стрельбе будет предъявлено обвинение в убийстве первой степени и покушении на убийство.

Стрельба в синагоге произошла 27 апреля во время празднования Песаха. В результате один человек погиб и трое пострадали. Одним из пострадавших оказался равинн — он получил ранение. В связи со случившимся президент США Дональд Трамп выразил соболезнования.

По словам мэра города Поуэй Стива Воса, преступление произошло на почве ненависти.