Рябков исключил обмен Уилана на Бутину из-за отсутствия приговора

Замглавы МИД России Сергей Рябков исключил возможность обмена американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Это вообще исключается с учетом того, что ему (Уилану) не вынесен приговор», — сказал он.

Он добавил, что обсуждался только обмен, касающийся Виктора Бута и Константина Ярошенко. Он подчеркнул, что информация об обмене других россиян является домыслом. По его словам, Россия заинтересована в схеме с Бутом и Ярошенко, однако американская сторона его не проявляет. При этом Рябков добавил, что так как он не знает, какой приговор вынесут Уилану, то не может оценить целесообразность его обмена.

В конце декабря 2018 года сотрудники ФСБ России задержали американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже. В январе его арестовали. По словам его брата, Уилан приезжал в Москву на свадьбу. Помимо американского у него есть британское гражданство.