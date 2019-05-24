Обвиняемому в шпионаже американцу Уилану продлили арест до августа

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест на три месяца обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану. Он будет находиться в заключении до 29 августа, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Слушание по делу Уилана проходило в закрытом режиме, но желающим разрешили присутствовать в начале заседания и при оглашении приговора, отмечает «РИА Новости».

Защита Уилана просила отклонить ходатайство ФСБ о заключении под стражу и назначить вместо него домашний арест, так как обвиняемый, по словам адвокатов, не собирается скрываться от следствия.

На слушании Уилан заявил, что один из следователей ФСБ оскорбляет его достоинство и угрожает его жизни. Обвиняемый попросил отвод от дела для него. Судья отклонил просьбу, отметив, что отвод можно подать только в отношении прокурора или судьи.

ФСБ сообщила о задержании Уилана 31 декабря 2018 года. Другие подробности не разглашались, однако отмечалось, что он проходит по делу о шпионаже. Его брат рассказывал CNN, что Уилан приехал в Москву на свадьбу.