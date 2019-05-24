СМИ назвали дату возможного возвращения Саакашвили на Украину

Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину в ближайшие дни, сообщает агентство УНН со ссылкой на источники. По его данным, Саакашвили прилетит в страну 29 мая. Других подробностей агентство не приводит.

Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, когда он был назначен губернатором Одесской госадминистрации. Позднее из-за несогласия с действиями киевских властей политик ушел в отставку и создал «Движение новых сил». В июле 2017 года Петр Порошенко, занимавший тогда должность президента Украины, лишил Саакашвили гражданства. Как заявили власти, при получении паспорта он предоставил неверные данные.

В следующем году политика задержали в Киеве и выдворили из страны. В августе того же года Саакашвили заявил, что вернется на Украину после ухода Порошенко с поста.

В апреле этого года экс-глава Одесской области записал видеообращение к Порошенко, в котором призвал того вернуть ему украинский паспорт. Позднее он подал ходатайство в Госпогранслужбу Украины о снятии запрета на въезд в страну, однако получил отказ.