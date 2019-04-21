Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после оглашения результатов экзитполов по итогам второго тура президентских выборов подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд на Украину. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш».

«У меня есть билет, я уже обратился через юриста к главе СБУ [Службе безопасности Украины] и главе погранвойск снять запрет, который президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде», — поделился Саакашвили.

Он подчеркнул, что хочет быть частью «большого преобразования» как обычный гражданин Украины.

Комментируя результаты экзитполов, Саакашвили отметил, что народ голосовал не только против Порошенко, но и против всех старых политиков. Поэтому то, что на выборах лидирует кандидат Владимир Зеленский, он назвал «электоральной революцией».