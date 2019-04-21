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Выборы на Украине ,  
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Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после оглашения результатов экзитполов по итогам второго тура президентских выборов подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд на Украину. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш».

«У меня есть билет, я уже обратился через юриста к главе СБУ [Службе безопасности Украины] и главе погранвойск снять запрет, который президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде», — поделился Саакашвили.

Он подчеркнул, что хочет быть частью «большого преобразования» как обычный гражданин Украины.

Политика
Экзитполы показали победу Владимира Зеленского на выборах

Комментируя результаты экзитполов, Саакашвили отметил, что народ голосовал не только против Порошенко, но и против всех старых политиков. Поэтому то, что на выборах лидирует кандидат Владимир Зеленский, он назвал «электоральной революцией».

​Ранее Михаил Саакашвили записал видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвал того вернуть ему украинское гражданство.

Теги: Михаил Саакашвили, ходатайство, въезд, Украина
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