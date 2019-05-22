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Политика ,  
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Саакашвили написал Зеленскому письмо о своем гражданстве
В администрацию президента Украины его передал адвокат экс-президента Грузии. В тексте, по словам защитника, Саакашвили, ссылаясь на данные «всех юристов», утверждает, что лишение его гражданства Украины было незаконным
Михаил Саакашвили (Фото: РИА Новости)

Бывший грузинский президент и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили написал письмо новому главе Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» рассказал адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

Это послание, по его словам, он передал в администрацию украинского лидера. В письме, указал защитник, Саакашвили со ссылкой на юристов заметил, что лишение его украинского гражданства было незаконным.

«По Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства», — цитирует слова бывшего губернатора Одесской области агентство.

Если Зеленский сомневается, можно ли вернуть бывшему грузинскому президенту украинское гражданство, то он может разрешить ему въезд в страну на основании того, чтобы Саакашвили сам смог защитить свои права в суде.

Гражданства Украины Саакашвили лишили в июле 2017 года. Власти аргументировали это тем, что при получении гражданства он предоставил недостоверные данные.

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Впоследствии границу республики бывший грузинский президент пытался пересечь в окружении сторонников (на Украине его затем признали виновным в незаконном пересечении границы). Также в феврале прошлого года Саакашвили задерживали в Киеве (из страны экс-губернатора Одесской области позже выдворили).

Затем Саакашвили неоднократно просил вернуть ему украинский паспорт. Например, 8 апреля ради этого он обращался к экс-президенту республики Петру Порошенко, а 21 апреля — в Госпогранслужбу Украины (в последнем случае в ходатайстве ему было отказано).

Украинский паспорт Саакашвили получил в мае 2015 года. В 2015–2016 годах он возглавлял Одесскую государственную администрацию. После ухода в отставку из-за несогласия с действиями киевских властей политик создал собственное «Движение новых сил». Пост президента Грузии Саакашвили занимал в период с 2004-го по 2013 год.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский, Украина
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