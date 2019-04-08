Саакашвили попросил Порошенко вернуть ему украинский паспорт

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили записал видеообращение к президенту Петру Порошенко, в котором призвал того вернуть ему украинское гражданство. Запись опубликована на странице Саакашвили в Facebook.

Порошенко лишил его гражданства «в нарушение украинского законодательства», заявил Саакашвили. «Слабо восстановить законность? Вернуть мне мой украинский паспорт и пустить меня в Украину? — спросил он. — Если вы не боитесь, если вы действительно такой смелый и решили поменяться, у вас есть возможность так поступить».

По словам Саакашвили, он не будет давать Порошенко на это 24 часа, однако у действующего украинского лидера «достаточно времени до второго тура выборов, чтобы поступить согласно закону и международному праву».

Михаил Саакашвили ​получил украинский паспорт 29 мая 2015 года. В 2015–2016 годах он возглавлял Одесскую государственную администрацию. После ухода в отставку из-за несогласия с действиями киевских властей политик создал собственное «Движение новых сил».