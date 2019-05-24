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Amazon $2 200 (+20,32%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+72,41%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Политика ,  
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Отставка Мэй огорчила Трампа

Президент США Дональд Трамп огорчен решением британского премьера Терезы Мэй уйти в отставку. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает Reuters.

«Она очень много работала», — заявил президент США, назвав Мэй хорошим человеком.

По словам американского лидера, он встретится с Мэй во время своего предстоящего визита в Великобританию в следующем месяце.

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Отставка Терезы Мэй и будущее Brexit. Что важно знать

Ранее 24 мая Тереза Мэй объявила, что перестанет быть главой Консервативной партии Великобритании 7 июня. Уход с должности руководителя правящей партии означает, что она больше не будет руководить британским правительством. Объясняя свое решение, Мэй заявила, что приняла его в интересах страны. Она также выразила сожаление из-за того, что не смогла довести до конца процедуру выхода Великобритании из ЕС.

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Не только Brexit: главные шаги Терезы Мэй в политической карьере

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин назвал решение Мэй правильным и предложил провести внеочередные выборы сразу после ее отставки. В ЕС заявили, что позиция Евросоюза по условиям выхода Великобритании из объединения не изменится. В Кремле отметили, что на время премьерства Мэй пришелся «непростой период» в отношениях Москвы и Лондона.

Теги: Дональд Трамп, Тереза Мэй
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