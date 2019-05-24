Отставка Мэй огорчила Трампа

Президент США Дональд Трамп огорчен решением британского премьера Терезы Мэй уйти в отставку. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает Reuters.

«Она очень много работала», — заявил президент США, назвав Мэй хорошим человеком.

По словам американского лидера, он встретится с Мэй во время своего предстоящего визита в Великобританию в следующем месяце.

Ранее 24 мая Тереза Мэй объявила, что перестанет быть главой Консервативной партии Великобритании 7 июня. Уход с должности руководителя правящей партии означает, что она больше не будет руководить британским правительством. Объясняя свое решение, Мэй заявила, что приняла его в интересах страны. Она также выразила сожаление из-за того, что не смогла довести до конца процедуру выхода Великобритании из ЕС.