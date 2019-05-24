Корбин предложил провести внеочередные выборы после отставки Мэй

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин потребовал немедленно провести всеобщие выборы премьер-министра после отставки Терезы Мэй. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Тереза Мэй правильно сделала, что ушла в отставку. Теперь она приняла то, что стране было известно в течение нескольких месяцев: ни она, ни ее разобщенная, разваливающаяся партия не могут править. Кто бы ни был новым лидером тори, он должен позволить народу решать будущее нашей страны посредством внеочередных всеобщих выборов», — написал Корбин.

Корбин, по результатам опроса социологической службы Electoral Calculus, может стать новым премьер-министром Великобритании после внеочередных выборов. Согласно опросу, оппозиционная Лейбористская партия смогла бы получить 296 мест в палате общин, тогда как правящая Консервативная партия — только 259.

Мэй сообщила о том, что перестает быть главой Консервативной партии, 24 мая. Уход с должности лидера партии означает и то, что Мэй больше не будет руководить британским правительством.