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Weibo $75 (+65,56%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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ЕС оставит неизменной позицию по Brexit после отставки Мэй

Позиция Евросоюза по условиям выхода Великобритании из союза не изменились, несмотря на отставку британского премьер-министра Терезы Мэй. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретарь комиссии Мины Андреевой.

По словам Андреевой, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер воспринял объявление Мэй об отставке «без радости».

«Президент очень любил и ценил работу с премьер-министром Мэй. Он будет так же уважать и устанавливать рабочие отношения с любым новым премьер-министром, кем бы он ни был», — заявила пресс-секретарь комиссии.

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Тереза Мэй расплакалась во время объявления об отставке

Андреева подтвердила, что Евросоюз оставит зашедшую в тупик сделку неизменной, но может изменить сопутствующую политическую декларацию об отношениях между ЕС и Великобританией после Brexit.

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Не только Brexit: главные шаги Терезы Мэй в политической карьере

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что 7 июня перестанет быть главой Консервативной партии Великобритании, что также означает, что она больше не будет руководить британским правительством. Как отметила Мэй, она приняла это решение, так как не смогла обеспечить условия для выхода Великобритании из ЕС.
 

Теги: Евросоюз, Brexit, Тереза Мэй, отставка, позиция
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