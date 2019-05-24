ЕС оставит неизменной позицию по Brexit после отставки Мэй

Позиция Евросоюза по условиям выхода Великобритании из союза не изменились, несмотря на отставку британского премьер-министра Терезы Мэй. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретарь комиссии Мины Андреевой.

По словам Андреевой, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер воспринял объявление Мэй об отставке «без радости».

«Президент очень любил и ценил работу с премьер-министром Мэй. Он будет так же уважать и устанавливать рабочие отношения с любым новым премьер-министром, кем бы он ни был», — заявила пресс-секретарь комиссии.

Андреева подтвердила, что Евросоюз оставит зашедшую в тупик сделку неизменной, но может изменить сопутствующую политическую декларацию об отношениях между ЕС и Великобританией после Brexit.