Производителя поездов оштрафуют на ₽1,5 млн за сбой в московском метро

Производителя поездов оштрафуют на ₽1,5 млн за сбой в московском метро

Предприятие «Метровагонмаш», производящее электропоезда, заплатит штраф в размере 1,5 млн руб. из-за поломки состава в столичном метрополитене, что привело к сбою на северном участке серой ветки. Об этом ТАСС заявил представитель пресс-службы московской подземки.

«Причина остановки понятна — техническая неисправность состава. Состав находится на сервисном контракте у производителя вагонов», — сказал он.

По его словам, в контракте прописано, что «Метровагонмашу» в случае поломки поезда будет назначен штраф около 1,5 млн руб. В пресс-службе отметили, что производитель поездов уже подтвердил техническую неисправность состава.

Сбой на серой ветке произошел вечером 23 мая. В метрополитене сперва сообщили, что движения в обоих направлениях нет на всем участке между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево». Затем участок без движения увеличился до станции «Савеловская». Как сообщил ТАСС, в тоннеле застряли три поезда.