Метрополитен Москвы опубликовал видео эвакуации пассажиров на серой ветке

Пресс-служба московского метрополитена опубликовала видео эвакуации пассажиров одного из поездов на серой ветке.

В ролике, размещенном в Twitter подземки, видно, что состав подъехал к станции таким образом, чтобы выход был обеспечен для первой двери первого вагона.

Покинуть поезд людям удалось благодаря сквозному проходу между вагонами.

Движение в северной части Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метрополитена было прервано вечером 23 мая. В результате технической неисправности один из поездов застрял в тоннеле, из-за чего остальные составы также не смогли продолжить движение. Высадить пассажиров на станции «Бибирево» удалось лишь примерно через 50 минут.