На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

На серой ветке московского метро произошел сбой. Между станциями «Бибирево» и «Алтуфьево» поезд остановился в тоннеле

Фото: fv1144 / twitter

Поезд остановился в тоннеле в северной части Серпуховско-Тимирязевской линии, сообщает агентство ТАСС. Указывается, что поезд застрял примерно в 400 метрах от станции.

В официальном Twitter столичной подземки сначала указали, что движения в обоих направлениях нет на всем участке между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево». Затем участок без движения увеличился до станции «Савеловская». По данным ТАСС, в тоннеле застряли три состава метро.

Спустя примерно 50 минут после инцидента поезда начали движение из тоннелей на участке Отрадное — Бибирево для высадки пассажиров. Еще через десять минут начал движение и последний из застрявших составов.

Позже в пресс-службе метрополитена сообщили, что причиной остановки движения стала техническая неисправность поезда 760 серии. Для ее устранения и полного восстановления движения уже после выезда состава из тоннеля потребовалось еще около 25 минут.