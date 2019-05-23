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На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
На серой ветке московского метро произошел сбой. Между станциями «Бибирево» и «Алтуфьево» поезд остановился в тоннеле
Фото: fv1144 / twitter

Поезд остановился в тоннеле в северной части Серпуховско-Тимирязевской линии, сообщает агентство ТАСС. Указывается, что поезд застрял примерно в 400 метрах от станции.

В официальном Twitter столичной подземки сначала указали, что движения в обоих направлениях нет на всем участке между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево». Затем участок без движения увеличился до станции «Савеловская». По данным ТАСС, в тоннеле застряли три состава метро.

Спустя примерно 50 минут после инцидента поезда начали движение из тоннелей на участке Отрадное — Бибирево для высадки пассажиров. Еще через десять минут начал движение и последний из застрявших составов.

Позже в пресс-службе метрополитена сообщили, что причиной остановки движения стала техническая неисправность поезда 760 серии. Для ее устранения и полного восстановления движения уже после выезда состава из тоннеля потребовалось еще около 25 минут.

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Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская». Позже движение прекратили и на Солнцевской линии. В вагонах находились более 1,2 тыс. человек. Они ждали три часа, после чего их эвакуировали.

Среди озвученных метрополитеном версий о том, почему произошел сбой, — неисправность контактного рельса и токоприемника поезда. Установить причину в метрополитене пообещали за неделю. Заниматься расследованием будет специальная комиссия.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Метро, сбой
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