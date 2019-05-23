На серой ветке метро Москвы поезда возобновили движение

На Серпуховско-Тимирязевской (серой) ветке Московского метрополитена возобновлено движение поездов. Об этом говорится на странице столичного метро в Twitter.

Движение в северной части ветки было прервано вечером 23 мая. ТАСС сообщал, что в тоннеле между станциями застряли три состава метро. В результате движение отсутствовало в обоих направлениях между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево», а затем неработающий участок увеличился до станции «Савеловская».

Позднее столичный метрополитен опубликовал видео эвакуации пассажиров одного из поездов.