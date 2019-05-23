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В московском метро не нашли связи в инцидентах с застрявшими поездами

Сбои в движении поездов, произошедшие на серой ветке 23 мая и на Большой кольцевой линии 21 мая, между собой никак не связаны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника московского метрополитена Виктора Козловского.

Отвечая на вопрос, связаны ли эти инциденты между собой, он сказал: «Нет».

Сбой на Большой кольцевой линии произошел вечером 21 мая. В тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» встали три поезда с пассажирами, которые прождали в ожидании эвакуации больше трех часов. Пассажиров каждого состава поочередно эвакуировали на исправном поезде.

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Руководство столичной подземки назвало возможными причинами произошедшего — неисправность контактного рельса и токоприемника поезда. Глава московского департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что расследованием причин займется специальная комиссия.

Сбой на серой ветке московского метро произошел вечером 23 мая. В официальном Twitter столичной подземки сперва сообщили, что движения в обоих направлениях нет на всем участке между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево». Затем участок без движения увеличился до станции «Савеловская». Как сообщил ТАСС, в тоннеле застряли три поезда. К настоящему моменту движение поездов восстановили.

Теги: Метро, сбой в движении поездов, серая ветка, Виктор Козловский
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