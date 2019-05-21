В тоннеле в московском метро застряли три поезда

В тоннеле в московском метро застряли три поезда

В тоннеле на Большой кольцевой линии, частично открытой в начале 2018 года, застряли три поезда. Ранее метро сообщило о приостановке движения на двух ветках московского метро

Фото: JenyaPl / Twitter

В одном из тоннелей на Большой кольцевой линии встали три поезда с пассажирами. Из-за инцидента движения поездов на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская» нет. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

«Сейчас в тоннеле три поезда. Мы работаем над сцепом этих составов. Угрозы безопасности нет. Приносим извинения. Стараемся работать быстрее», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что пассажиров одного из поездов переводят в подъехавший исправный состав, который в скором времени отправится на ближайшую станцию.

Кроме того, сообщается, что из-за инцидента для входа пассажиров были закрыты несколько станций Большой кольцевой линии — «Савеловская», «Петровский парк» и «Шелепиха».