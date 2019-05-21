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В тоннеле в московском метро застряли три поезда
В тоннеле на Большой кольцевой линии, частично открытой в начале 2018 года, застряли три поезда. Ранее метро сообщило о приостановке движения на двух ветках московского метро
Фото: JenyaPl / Twitter

В одном из тоннелей на Большой кольцевой линии встали три поезда с пассажирами. Из-за инцидента движения поездов на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская» нет. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

«Сейчас в тоннеле три поезда. Мы работаем над сцепом этих составов. Угрозы безопасности нет. Приносим извинения. Стараемся работать быстрее», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что пассажиров одного из поездов переводят в подъехавший исправный состав, который в скором времени отправится на ближайшую станцию.

Кроме того, сообщается, что из-за инцидента для входа пассажиров были закрыты несколько станций Большой кольцевой линии — «Савеловская», «Петровский парк» и «Шелепиха».

Пока в пресс-службе московского метро не сообщили причины произошедшего и опровергли появившуюся информацию о задымлении в тоннеле.

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На двух ветках московского метро приостановили движение поездов

Одна из пассажирок, которая оказалась в застрявшем в тоннеле поезде, в разговоре с РБК сообщила подробности произошедшего. «Поезд остановился между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» где-то в 18:40. С этого времени стоим. По радиосвязи нас успокаивают, в 20:53 машинист предупредил об эвакуации», — рассказала она.

Около 19:30 мск столичное метро сообщило о приостановке движения поездов на Солнцевской и Большой кольцевой линиях. Изначально указывалось, что поезда не ходят от станции «Раменки» до «Хорошевской», позже в пресс-службе метрополитена уточнили, что движения поездов нет от «Парка Победы» до «Савеловской».

Большая кольцевая линия была открыта 26 февраля 2018 года, после чего началась совместная эксплуатация ее участка от «Петровского парка» до «Шелепихи» совместно с Солнцевской линией. Для этого между станциями «Парк Победы» и «Шелепиха» была построена двухпутная соединительная ветка.

Авторы: Михаил Юшков, Егор Губернаторов
Теги: московское метро
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