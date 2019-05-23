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Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
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Кубанский журналист вызвал телеведущего Соловьева на дуэль из-за «бесов»

Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев опубликовал на ресурсе «Яндекс.Дзен» открытое письмо, в котором вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль. Поводом для этого стали высказывания Соловьева в эфире «Вести FM», в котором он назвал «бесами» и «чертями» протестующих против строительства храма в сквере в Екатеринбурге. Телеведущий пообещал приехать в Екатеринбург, чтобы «вас, чертей, гонять».

Гурьев заявил, что Соловьев оскорбил не только екатеринбуржцев, но и «все остальное уважающее себя общество». По мнению журналиста, Соловьев позволил себе подобное высказывание на всю страну потому, что «как говорил единомышленник генерал Росгвардии Золотов», ему «никто никогда не давал крепко по заду». Он призвал Соловьева, если тот «считает себя мужчиной», «поговорить по-мужски» и выбрать формат встречи: «на ринге, на татами, на чем угодно».

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«Он называет себя «Человек пельмень» (под этим ником опубликовано письмо Гурьева. — РБК). А потом мне реагировать на вызов молочных сосисок, докторской колбасы, тортика «Наполеон» и не уклоняться от общения с пирожным эклер?» — заявил РБК Владимир Соловьев.

«Я должен с каждым, кто хочет славы, выяснять отношения на кулаках? Эти все технологии хорошо известны», — считает телеведущий.

Яндекс. Директ

Поведение Гурьева он назвал «обычным сталкерством». «Я могу порекомендовать человеку пельменю вызвать на дуэль кетчуп или горчицу», — добавил Соловьев.

Массовые несанкционированные протесты в Екатеринбурге начались 13 мая. Жители выступают против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера возле Свердловского театра драмы. На ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин, который призвал учитывать мнение местных жителей при выборе площадки для реализации проекта. После исследования ВЦИОМа, которое показало, что большинство екатеринбуржцев не поддерживают возведение храма в сквере, свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил выбрать более подходящее место для возведения собора.

Теги: Владимир Соловьев, журналист, дуэль, Екатеринбург, новости РБК
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