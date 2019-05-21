Главред «Коммерсанта» подписал заявления 11 уволившихся журналистов

Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин подписал заявления об увольнении 11 журналистов издания. Об этом он сообщил ТАСС.

«Почему не подписаны? Подписаны», — сказал он. Желонкин уточнил, что у журналистов не заблокированы пропуска, однако постоянные им заменили на временные.

Ранее один из уволившихся журналистов издания, заместитель редактора отдела политики Мария-Луиза Тирмастэ заявила на своей странице в Facebook, что ушедшие сотрудники не могут попасть в редакцию, так как им заблокировали пропуска. Два действующих сотрудника газеты уточнили РБК, что журналистам также заблокировали доступ к учетным записям на рабочих компьютерах.

В беседе с РБК Тирмастэ рассказала, что у всего отдела политики заявления об уходе написаны с 15 июня. У нее самой заявление без даты, поскольку в спешке она забыла ее проставить. Заявления, по ее словам, до сих пор не подписаны, трудовые книжки, соответственно, не выданы. Тирмастэ добавила, что журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов уволены с 22 мая по соглашению сторон.