Подавшим на увольнение сотрудникам «Коммерсанта» заблокировали пропуска

Им также закрыли доступ к учетным записям на компьютерах, рассказали действующие журналисты редакции. Накануне из «Коммерсанта» уволили двух корреспондентов отдела политики, вслед за ними об уходе сообщили все журналисты отдела

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Подавшим заявление на увольнение журналистам отдела политики «Коммерсанта» заблокировали пропуска, они не могут попасть в редакцию. Об этом РБК сообщили два действующих сотрудника редакции. Также об этом пишет заместитель редактора отдела политики Мария-Луиза Тирмастэ в своем Facebook.

Журналистам также заблокировали доступ к учетным записям на рабочих компьютерах.

Запись в facebook пользователя mariyaluiza.tirmaste

В разговоре с РБК Тирмастэ рассказала, что у всего отдела политики заявления написаны с 15 июня. У нее самой заявление без даты, поскольку в спешке она забыла ее проставить. Заявления, по ее словам, до сих пор не подписаны, трудовые книжки, соответственно, не выданы. Тирмастэ добавила, что Иван Сафронов и Максим Иванов уволены с 22 мая по соглашению сторон.

РБК запросил комментарий главного редактора «Коммерсанта» Владимира Желонкина.