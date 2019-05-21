Посол России заявил о неудачной попытке срыва конференции «Валдай» в Вене

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,53 -0,25 EUR Бирж. 72,06 -0,17 Brent 72,39 +0,10% USD Нал. 65,22 63,78 EUR Нал. 72,83 71,18 USD ЦБ 64,49 -0,14 EUR ЦБ 71,96 -0,28 EUR/USD 1,1165 +0,0010 BTC/USD Бирж. 8 011,80 +22,90 IMOEX 2 571,65 -0,23% RTSI 1 256,22 +0,12% DJIA 25 679,90 -0,33% Nasdaq 7 702,38 -1,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ТМК ₽67 (+13,67%) прогноз КИТ Финанс к 25.03.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Hewlett Packard Enterprise $19 (+29,08%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
ТМК ₽67 (+13,67%) прогноз КИТ Финанс к 25.03.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Hewlett Packard Enterprise $19 (+29,08%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 64,49 (-0,14) Quote, 20 мая, 14:12
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 71,96 (-0,28) Quote, 20 мая, 14:12
Bloomberg узнал о резком росте поставок российской нефти в США Экономика, 02:43 Замглавы администрации Януковича подал заявление против Порошенко Политика, 02:32 Посол России заявил о неудачной попытке срыва конференции «Валдай» в Вене Политика, 02:09 Австрия проиграла Италии и вылетела из элитного дивизиона ЧМ по хоккею Спорт, 01:56 Представитель Британии перебил Небензю в ходе заседания СБ ООН по Украине Политика, 01:45 Huawei разрешили временно возобновить свою деятельность в США Технологии и медиа, 01:02 3 правила от Аполлона: как правильно фотографировать на смартфон РБК Стиль и HUAWEI, 00:42 Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода Политика, 00:33 В «Валдае» заявили об отказе партнеров из Австрии предоставить площадку Политика, 00:15 Гройсман потребовал от Зеленского внесения кандидатуры нового премьера Политика, 00:00 Небензя назвал «языковой инквизицией» закон об украинском языке Политика, 20 мая, 23:34 Рей Далио: принципы богатейшего человека из первой сотни РБК и Издательство «МИФ», 20 мая, 23:32 Президент Зеленский подписал свой первый указ Политика, 20 мая, 23:30 Мадуро предложил провести досрочные парламентские выборы Политика, 20 мая, 23:23
Политика ,  
0 
Посол России заявил о неудачной попытке срыва конференции «Валдай» в Вене

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский назвал неудачной попыткой сорвать проведение международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, Россия не имеет отношения к этому инциденту, сообщает «РИА Новости».

«Буквально за несколько часов до этого австрийские соорганизаторы форума резко объявили об отказе от участия. Но сорвать его не удалось. Внутриполитический кризис в Вене в полном разгаре, и к России это не имеет никакого отношения», — заявил российский посол.

Любинский пояснил, что в связи с этим пришлось перенести место проведения сессионных заседаний. Он также добавил, что в посольстве России в Вене состоялся прием по случаю конференции. 

Политика
«Племянница российского олигарха» развалила австрийское правительство

Ранее председатель совета клуба Андрей Быстрицкий сообщил об отказе партнеров из Австрии предоставить площадку для проведения конференции. В частности, в проведении мероприятия отказала Академия национальной обороны и безопасности Австрии. 

Как отмечается на сайте «Валдая», VI Европейская конференция пройдет в Вене 21 мая. Главной темой встречи станет проблематика многосторонней дипломатии в отношениях России и Евросоюза.

Политика
Вице-канцлер Австрии опроверг встречу с россиянкой на Ибице

Политический кризис в Австрии назрел после публикации немецкими СМИ видеозаписи, где запечатлен бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, который на Ибице беседует с женщиной. Она назвала себя племянницей российского олигарха и представилась Аленой Макаровой. Собеседники обсуждали возможность спонсирования несколькими россиянами избирательной кампании Штрахе в обмен на правительственные заказы и покупку газеты Kronen Zeitung. После публикации материалов беседы Штрахе сообщил, что стал жертвой конкурентов и ушел в отставку.

Президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров, комментируя ситуацию, заявил, что не знаком с женщиной, участвовавшей в разговоре. Впоследствии канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о распаде коалиции между возглавляемой им Австрийской народной партией и Австрийской партии свободы и выступил за проведение досрочных выборов.

Теги: Австрия, «Валдай», посол России
Материалы по теме
Канцлер Австрии решил уволить главу МВД после скандала с «россиянкой»
Политика
Президент Австрии назвал позорным видео с вице-канцлером и «россиянкой»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter