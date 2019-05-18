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Вице-канцлер Австрии опроверг встречу с россиянкой на Ибице

Объявивший о своей отставке вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встречался на Ибице перед парламентскими выборами в 2017 году с гражданкой Латвии, а не России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вене, передает ТАСС.

«Предполагаемая латвийская гражданка ЕС рассказала <...>, что хочет переехать в Вену, осесть в Австрии и вложить инвестиции. Через своего немецкого знакомого она хотела познакомиться со мной», — отметил он.

Штрахе добавил, что эта их встреча состоялась на ужине у ее немецкого знакомого летом 2017 года на Ибице. Тогда его попытались разговорить на противоправную тему и записать это с помощью незаконных средств слежения.

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Он подчеркнул, что впоследствии не контактировал с данной женщиной, а австрийская партия не получала от нее взносов.

В настоящий момент около пяти тысяч человек собрались у ведомства федерального канцлера в Вене на демонстрацию. Они заявили, что ожидают от канцлера Себастьяна Курца заявление после скандала с видеозаписью, повлекшего отставку вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе.

Политическая обстановка в Австрии обострилась после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице беседует с женщиной, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой. Тогда речь шла о возможности некоторых россиян спонсировать избирательную компанию Штрахе в обмен на правительственные заказы и покупку газеты Kronen Zeitung.

На фоне разгоревшегося скандала вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку.

Теги: Австрия, вице-канцлер, опровержение, встреча, россиянка, Ибица
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