Вице-канцлер Австрии опроверг встречу с россиянкой на Ибице

Объявивший о своей отставке вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встречался на Ибице перед парламентскими выборами в 2017 году с гражданкой Латвии, а не России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вене, передает ТАСС.

«Предполагаемая латвийская гражданка ЕС рассказала <...>, что хочет переехать в Вену, осесть в Австрии и вложить инвестиции. Через своего немецкого знакомого она хотела познакомиться со мной», — отметил он.

Штрахе добавил, что эта их встреча состоялась на ужине у ее немецкого знакомого летом 2017 года на Ибице. Тогда его попытались разговорить на противоправную тему и записать это с помощью незаконных средств слежения.

Он подчеркнул, что впоследствии не контактировал с данной женщиной, а австрийская партия не получала от нее взносов.