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Hewlett Packard Enterprise $19 (+26,84%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
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В «Валдае» заявили об отказе партнеров из Австрии предоставить площадку
В клубе связывают это с внутриполитической ситуацией в Австрии, а не отношениями между Москвой и Веной
Фото: Владимир Смирнов /ТАСС

Австрийские партнеры дискуссионного клуба «Валдай» заявили, что не смогут принять участие и предоставить площадку организаторам VI Европейской конференции Валдайского клуба, сообщил журналистам председатель совета клуба Андрей Быстрицкий, передает ТАСС.

Площадку отказалась предоставить Академия национальной обороны и безопасности Австрии, отмечает агентство.

«Австрийские партнеры, представители трех аналитических центров, несколько часов назад сообщили, что не смогут принять участие в конференции, которая готовилась несколько месяцев», — рассказала РБК руководитель пресс-службы клуба «Валдай» Ольга Голованова.

Организаторы с валдайской стороны склонны связывать этот инцидент с внутриполитической ситуацией в Австрии, а не с двусторонними отношениями, ситуация вызывает удивление и стала полной неожиданностью, такое происходит впервые в истории клуба «Валдай», отметила Голованова.

Конференция должна была пройти 21 мая, уточнила она. «Валдай» намерен ее провести в одном из отелей Вены.

На сайте «Валдая» сообщается, что на конференции планируется обсудить «взгляды России и ЕС на будущее многосторонней дипломатии». Партнерами клуба в организации мероприятия выступили Академия национальной обороны и безопасности, аналитический центр Институт политики и безопасности, а также Научно-исследовательский центр полемологии и правовой этики.

Политика
«Племянница российского олигарха» развалила австрийское правительство

Ранее в Австрии разразился скандал из-за видео, на котором «племянница российского олигарха» предлагает помощь лидеру Партии свободы Хайнцу-Кристиану Штрахе. Сообщалось, что видео было снято на Ибице несколько лет назад. Неизвестная женщина, представившаяся Аленой Макаровой, говорила, что некоторые россияне могут проспонсировать избирательную кампанию Штрахе в обмен на правительственные заказы и покупку газеты Kronen Zeitung.

Российский миллиардер Игорь Макаров говорил, что не знаком с женщиной, беседовавшей с австрийским политиком.

После публикаций о разговоре с «племянницей российского олигарха» Штрахе подал в отставку. Также уволили главу МВД Австрии Херберта Кикла.

Авторы: Полина Химшиашвили, Константин Нагаев
Теги: «Валдай», Австрия
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