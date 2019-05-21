В «Валдае» заявили об отказе партнеров из Австрии предоставить площадку

В «Валдае» заявили об отказе партнеров из Австрии предоставить площадку

В клубе связывают это с внутриполитической ситуацией в Австрии, а не отношениями между Москвой и Веной

Фото: Владимир Смирнов /ТАСС

Австрийские партнеры дискуссионного клуба «Валдай» заявили, что не смогут принять участие и предоставить площадку организаторам VI Европейской конференции Валдайского клуба, сообщил журналистам председатель совета клуба Андрей Быстрицкий, передает ТАСС.

Площадку отказалась предоставить Академия национальной обороны и безопасности Австрии, отмечает агентство.

«Австрийские партнеры, представители трех аналитических центров, несколько часов назад сообщили, что не смогут принять участие в конференции, которая готовилась несколько месяцев», — рассказала РБК руководитель пресс-службы клуба «Валдай» Ольга Голованова.

Организаторы с валдайской стороны склонны связывать этот инцидент с внутриполитической ситуацией в Австрии, а не с двусторонними отношениями, ситуация вызывает удивление и стала полной неожиданностью, такое происходит впервые в истории клуба «Валдай», отметила Голованова.

Конференция должна была пройти 21 мая, уточнила она. «Валдай» намерен ее провести в одном из отелей Вены.