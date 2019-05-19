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Бизнесмен Макаров ответил на видео с «россиянкой» и бывшим вице-канцлером
Миллиардер Игорь Макаров заявил, что не знаком с женщиной, которая была на видео с бывшим австрийским вице-канцлером. По информации немецких СМИ, она называла себя Аленой Макаровой и утверждала, что — племянница олигарха из России
Игорь Макаров (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Миллиардер, президент Международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров (Forbes оценивает его состояние в $2,1 млрд) заявил, что не имеет никаких родственных связей и не знаком с женщиной, которая была запечатлена на видео вместе бывшим австрийским вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.

«Широко известен тот факт, что я был единственным ребенком в семье, и, соответственно, племянниц у меня нет», — передал он через представителя Forbes. «Мы используем все юридически приемлемые методы для выяснения, кто стоит за неправомочным (несанкционированным) использованием моего имени», — добавил бизнесмен.

Речь идет о видеозаписи, которую незадолго до выборов в Европарламент, 17 мая, описали немецкие газеты Suddeutsche Zeitung и Spiegel. На ней, по информации изданий, на испанской Ибице был запечатлен бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе и некая россиянка. Женщина, указывали немецкие газеты, представлялась племянницей российского олигарха и называла себя Аленой Макаровой.

В Suddeutsche Zeitung она появляется как «предполагаемая племянница российского олигарха, связанного с [президентом России Владимиром] Путиным». В Spiegel ее описывают как «предполагаемую россиянку, которая также утверждала, что имеет латвийское гражданство и притворялась племянницей богатого олигарха». О каком именно олигархе шла речь, Spiegel не уточнял. В Suddeutsche Zeitung указывается, что женщина «якобы является племянницей Игоря Макарова».

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На видео, по их данным, она заявляла о готовности неназванных россиян финансировать избирательную кампанию Штрахе в обмен на приобретение газеты Kronen Zeitung и правительственные заказы, которые получала строительная компания Strabag. Видео было сделано перед парламентскими выборами в 2017 году.

Сам Штрахе, комментируя эту информацию, впоследствии заявил, что стал жертвой конкурентов. На самом деле, по его словам, на Ибице он встречался не с россиянкой, а с гражданкой Латвии. Впоследствии с этой женщиной Штрахе, указывал чиновник, не контактировал.

Тем не менее канцлер Австрии Себастьян Курц после появления информации о существовании такого видео, заявил, что намерен отказаться от работы со своим заместителем. Штрахе в тот же день из-за скандала был вынужден покинуть все свои посты (он также являлся лидером Австрийской партии свободы). Курц после произошедшего объявил о прекращении действия его коалиции с Партией свободы. Позже он объявил о необходимости провести в стране новые выборы в парламент.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Австрия
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