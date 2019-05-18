Канцлер Австрии объявил о новых выборах после скандала с «россиянкой»

Президенту страны после скандала с вице-канцлером Себастьян Курц предложит провести новые выборы в парламент «как можно скорее». Агентство APA ранее сообщало, что они могут состояться в июле или сентябре

Себастьян Курц (Фото: Francisco Seco / AP)

Австрийский канцлер Себастьян Курц после отставки своего заместителя Хайнца-Кристиана Штрахе, который также являлся лидером Партии свободы, предложит президенту страны Александру Ван дер Беллену провести новые выборы в парламент, сообщают Reuters и местное агентство APA. Голосование, отметил Курц, должно состояться «как можно скорее».

Штрахе ранее объявил об уходе со всех своих постов, уточняет APA. Курц в свою очередь, напоминает Reuters, после случившегося решил прекратить действие своего коалиционного соглашения с «крайне правой Партией свободы». «Довольно», — подчеркнул канцлер в заявлении для СМИ.

В своей речи Курц также перечислил несколько менее скандальных инцидентов с участием членов Партии свободы, которые не привели к краху их коалиции. В партии, заметил политик, помимо отставок, он не видит «стремления к фундаментальному переосмыслению» политики. «Австрийская партия свободы не может быть партнером, социал-демократия не разделяет мои внутренние подходы, маленькие партии — слишком маленькие, чтобы их поддерживали», — сказал Курц.

Новые выборы в австрийский парламент ранее со ссылкой на источники в правительстве также анонсировало APA. По словам собеседников агентства, голосование может пройти в июле или сентябре. Позже APA без указания источников информации отметило, что заявления Курца, «вероятно, приведут к выборам осенью».