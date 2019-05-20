Небензя назвал «языковой инквизицией» закон об украинском языке

Постпред России при ООН Василий Небензя на созванном по российской инициативе экстренном заседании Совета Безопасности сравнил введенный на Украине закон об исключительности украинского языка с языковой инквизицией. Об этом сообщает ТАСС.

«На Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция. В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы», — сказал Небензя.

Он также призвал СБ дать оценку этому документу, который, по словам дипломата, нарушает минские договоренности. «Речь идет о нарушении решений Совета Безопасности», — уточнил постпред.

Как сообщил председатель Совета Безопасности ООН постпред Индонезии Диан Трианшах Джани, по итогам голосования Совбез отказался вносить в повестку заседания вопрос о законе об исключительности украинского языка. За внесение вопроса проголосовали представители пяти стран, против — шесть стран, еще четыре воздержались. Председатель Совбеза уточнил, что в связи с этим вопрос не может быть внесен в повестку.