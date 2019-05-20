Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Прокуратура обжаловала приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, сообщил РБК пресс-секретарь Пресненского районного суда Москвы Алексей Черников.
«Представление поступило 17 мая. [Представители прокуратуры] просят отменить приговор», — сказал он.
8 мая суд назначил Кокорину, его брату Кириллу, Мамаеву и футболисту любительской лиги Александру Протасовицкому до полутора лет колонии. В октябре 2018 года их арестовали после того, как они избили водителя ведущей «Первого канала» и устроили драку в кафе с двумя чиновниками.