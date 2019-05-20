Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

При этом суд засчитал каждый день, проведенный футболистами в СИЗО. В связи с этим братья Кокорины проведут в колонии по 7,5 месяца, а Мамаев и Протасовицкий — по 6,5 месяца. Защита заявляла, что намерена обжаловать приговор. По словам адвокатов, у них есть право подать ходатайство на условно-досрочное освобождение.