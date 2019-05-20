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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Прокуратура обжаловала приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, сообщил РБК пресс-секретарь Пресненского районного суда Москвы Алексей Черников.

«Представление поступило 17 мая. [Представители прокуратуры] просят отменить приговор», — сказал он.

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8 мая суд назначил Кокорину, его брату Кириллу, Мамаеву и футболисту любительской лиги Александру Протасовицкому до полутора лет колонии. В октябре 2018 года их арестовали после того, как они избили водителя ведущей «Первого канала» и устроили драку в кафе с двумя чиновниками.

Фотогалерея 
Приговор по делу Кокорина и Мамаева. Фоторепортаж

При этом суд засчитал каждый день, проведенный футболистами в СИЗО. В связи с этим братья Кокорины проведут в колонии по 7,5 месяца, а Мамаев и Протасовицкий — по 6,5 месяца. Защита заявляла, что намерена обжаловать приговор. По словам адвокатов, у них есть право подать ходатайство на условно-досрочное освобождение.

Теги: новости РБК, Павел Мамаев, Александр Кокорин
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