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Allergan $189 (+35,19%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,78%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Правозащитники оценили шансы Кокорина и Мамаева на УДО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вправе подавать ходатайство на условно-досрочное освобождение, учитывая их положительные характеристики. Об этом РБК заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его мнению, в этом случае футболисты быстрее выйдут на свободу, чем в случае обжалования приговора. «К тому же у Александра Кокорина были проблемы с коленом, ему надо лечиться и восстанавливать форму, что тоже может повлиять на УДО», — заявил представитель ОНК.

Он отметил, что приговор Кокорину и Мамаеву вступит в силу в течение десяти дней, если они не подадут жалобу. Затем футболистов должны этапировать в колонию. «Часто все эти процедуры занимают много времени, но, учитывая резонанс дела, в их случае все должно пройти быстро», — считает Мельников

Общество
Защита Кокорина и Мамаева заявила о намерении обжаловать приговор

Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что защита имела право «подать на УДО уже сегодня», если бы приговор вступил в законную силу. Как отмечал адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы Кокорина, защита имеет право подать ходатайство на условно-досрочное освобождение после отбытия половины срока. При этом юрист отмечал, что это возможно только после вступления приговора в силу.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам лишения свободы. Все четверо были арестованы в октябре прошлого года после двух драк в центре Москвы с водителем ведущей «Первого канала» и двумя чиновниками.

Фотогалерея 
Приговор по делу Кокорина и Мамаева. Фоторепортаж

Суд засчитал каждый день, проведенный футболистами в СИЗО, за полтора дня в колонии. Таким образом, братья Кокорины пробудут в колонии 7,5 месяца, а Протасовицкий и Мамаев — 6,5 месяца.

Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев, ОНК Москвы, новости РБК
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