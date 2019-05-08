Правозащитники оценили шансы Кокорина и Мамаева на УДО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вправе подавать ходатайство на условно-досрочное освобождение, учитывая их положительные характеристики. Об этом РБК заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его мнению, в этом случае футболисты быстрее выйдут на свободу, чем в случае обжалования приговора. «К тому же у Александра Кокорина были проблемы с коленом, ему надо лечиться и восстанавливать форму, что тоже может повлиять на УДО», — заявил представитель ОНК.

Он отметил, что приговор Кокорину и Мамаеву вступит в силу в течение десяти дней, если они не подадут жалобу. Затем футболистов должны этапировать в колонию. «Часто все эти процедуры занимают много времени, но, учитывая резонанс дела, в их случае все должно пройти быстро», — считает Мельников

Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что защита имела право «подать на УДО уже сегодня», если бы приговор вступил в законную силу. Как отмечал адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы Кокорина, защита имеет право подать ходатайство на условно-досрочное освобождение после отбытия половины срока. При этом юрист отмечал, что это возможно только после вступления приговора в силу.