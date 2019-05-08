Приговор по делу Кокорина и Мамаева. Фоторепортаж

Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Они и еще два фигуранта дела о драках в столице, произошедших в октябре прошлого года, получили реальные сроки. Как прошел суд — в фоторепортаже РБК