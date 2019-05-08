Хулиганство Кокорина и Мамаева , 17:46
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Приговор по делу Кокорина и Мамаева. Фоторепортаж
Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Они и еще два фигуранта дела о драках в столице, произошедших в октябре прошлого года, получили реальные сроки. Как прошел суд — в фоторепортаже РБК
Младший брат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Кирилл приговорен к полутора годам колонии общего режима
Павел Мамаев получил один год и пять месяцев колонии, как и запрашивало обвинение
В Пресненский суд поддержать мужа пришла Алана Мамаева
Игрок Любительской футбольной лиги Александр Протасовицкий, как и Мамаев, получил год и пять месяцев лишения свободы
Александра Кокорина приговорили к полутора годам колонии общего режима
На вынесении приговора присутствовала Дарья Валитова, жена Кокорина
Всем фигурантам зачтут семь месяцев, проведенных в СИЗО, из расчета один день в изоляторе за полтора дня в колонии общего режима